Stand: 15.04.2025 06:41 Uhr Projensdorfer Straße in Kiel fertig saniert

Die Sanierungsarbeiten in der Projensdorfer Straße in Kiel sind abgeschlossen. Das Tiefbauamt hat nach eigenen Angaben die gesamte Strecke ab dem Tannenberger Gehölz saniert. So hat die Fahrbahn jetzt eine neue Asphaltdecke. Gehwege und Parkplätze wurden erneuert und die Bushaltestellen barrierefrei umgebaut. Wegen unerwarteter Versorgungsleitungen mussten die Arbeiten monatelang pausieren. Jetzt ist die Strecke ohne Einschränkungen befahrbar. Nach Ostern sollen noch die fehlenden Fahrbahnmarkierungen aufgebracht werden - dann allerdings ohne Verkehrseinschränkungen, so die Stadt.

