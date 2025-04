Stand: 08.04.2025 16:14 Uhr Projekt "MY SAFE SPACE" für geflüchtete Kinder startet in Neumünster

Die Diakonie Altholstein bringt in Neumünster das Projekt "MY SAVE SPACE" für geflüchtete Kinder und Eltern an den Start. Das Projekt ist eine Initiative der Kinderrechtsorganisation "Plan International Deutschland". Es soll Unterkünfte für Geflüchtete kinderfreundlicher machen. Dazu werden Spiel- und Bewegungsangebote für die Kinder und Beratungen für die Eltern angeboten. Die Mitarbeitenden werden außerdem für die Bedürfnisse geflüchteter Kinder geschult. Die Landesunterkunft in Neumünster ist eine von dreien bundesweit, in dem es dieses Angebot gibt. Dort sind derzeit knapp 550 Menschen untergebracht, 109 von ihnen sind jünger als 18 Jahre. Gemeinsam mit der Landesregierung will die Diakonie Altholstein das Konzept langfristig in Schleswig-Holstein verankern.

Archiv 3 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Kiel 16:30 Uhr Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde - jeden Werktag um 09.30 und 16.30 Uhr. 3 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 08.04.2025 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Neumünster