Kanaltunnel Rendsburg: Schranke an südlicher Einfahrt beschädigt

Durch einen Verkehrsunfall am Kanaltunnel Rendsburg ist am vergangenen Sonntag (11.5.) an der südlichen Tunneleinfahrt ein Steuerschaltschrank der Schrankenanlage zerstört worden. Zudem wurde laut Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr (LBV.SH) eine Schranke beschädigt. Am Mittwoch (14.5.) soll der Schaden vor Ort genau aufgenommen werden. Der LBV rechnet mit einer Reparaturzeit von etwa zwölf Wochen. Was die Reparatur kostet, sei noch nicht bekannt.

Bis der Schaden repariert ist, müssen laut LBV die Höhenkontrollen mit dem alten Verfahren betrieben werden. Das bedeutet, dass bei Auslösung der Höhenkontrolle vorübergehend nicht mehr nur einzelne Spuren gesperrt werden können. Aktuell werden laut LBV bei zu hohen Fahrzeugen immer beide Fahrspuren der B77 und die Zufahrt gesperrt. Nach rund drei Minuten wird die nicht betroffene Spur wieder freigegeben.

