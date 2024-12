Stand: 16.12.2024 17:03 Uhr Polnischer Straftäter an dänischer Grenze verhaftet

Die Bundespolizei hat am Sonnabend einen gesuchten Mann aus Polen an der dänischen Grenze verhaftet. Am Nachmittag stoppten die Beamten nach eigenen Angaben ein Auto mit polnischem Kennzeichen am Rastplatz Altenholzkrug (Kreis Schleswig-Flensburg). Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass gegen den 36-jährigen Beifahrer ein Haftbefehl in Polen vorliegt. Der Gesuchte soll vor vier Jahren mehrere Einbrüche begangen und Polizisten angegriffen haben. Der Mann sitzt jetzt in der Justizvollzugsanstalt in Lübeck. Die Generalstaatsanwaltschaft in Schleswig prüft laut Bundespolizei, ob der Festgenommene nach Polen ausgeliefert werden soll.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 16.12.2024 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Flensburg