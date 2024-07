Polizeieinsatz am Schulzentrum Bargteheide Stand: 03.07.2024 12:43 Uhr Am Schulzentrum in Bargteheide (Kreis Stormarn) ist am Vormittag ein Großaufgebot der Polizei angerückt. Offenbar hatte jemand einen Alarmknopf gedrückt. Laut Polizei gab es kein Bedrohungszenario.

Am Schulzentrum in Bargteheide wurde heute Vormittag Alarm ausgelöst. Offenbar hatte jemand einen entsprechenden Knopf gedrückt, über den die Polizei alarmiert wurde. Die Beamten haben daraufhin das Gelände weiträumig abgesperrt. Polizeibeamte durchsuchten das Gebäude - gefunden wurde nichts.

Polizeieinsatz an Lübecker Schuler vor einer Woche

Wie viele Kräfte in Bargteheide im Einsatz waren, wollte ein Sprecher aus taktischen Gründen nicht sagen. Erst in der vergangenen Woche hatte es einen vermeintlichen Amok-Alarm mit SEK-Einsatz an der Emil-Possehl-Schule in Lübeck gegeben. Auch dieser Fall stellte sich als Fehlalarm heraus.

