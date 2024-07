Stand: 02.07.2024 11:45 Uhr Sicherheitsdienst bewacht Schulzentrum in Großhansdorf

In Großhansdorf im Kreis Stormarn bewachen seit Wochenbeginn zwei Sicherheitsleute das Schulzentrum Schmalenbeck. Laut Bürgermeister und Vorsteher des Schulverbands Janhinnerk Voß (parteilos) ist es in den vergangenen Monaten immer wieder zu Sachbeschädigungen gekommen. Außerdem hätten Schülerinnen und Schüler erzählt, sie seien bedroht worden. Die uniformierten Sicherheitsleute sollen präventiv tätig sein und verdächtige Personen ansprechen, so Voß. Der Sicherheitsdienst wird in den kommenden drei Wochen bis zum Beginn der Sommerferien aktiv sein - sowie in den ersten beiden Wochen nach den Sommerferien. Die Kosten in Höhe von mehr als 5.000 Euro trägt der Schulverband.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 02.07.2024 | 11:00 Uhr