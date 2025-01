Stand: 15.01.2025 10:05 Uhr Polizei sucht Zeugen nach Überfall auf 16-Jährigen in Bad Bramstedt

Nach einem Überfall in Bad Bramstedt (Kreis Segeberg) sucht die Polizei nach zwei Verdächtigen. Sie sollen am Samstagabend einen 16-Jährigen in der Straße "Unter der Lieth" mit einem Messer und einer Waffe bedroht und ihn ausgeraubt haben. Die männlichen Täter sollen etwa 16 und 18 Jahre alt und etwa 1,90 Meter groß sein. Einer der Verdächtigen trug eine schwarze Mütze, der andere eine weiße. Die Polizei in Norderstedt (Kreis Segeberg) hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, sich zu melden.

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Segeberg