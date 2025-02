Stand: 06.02.2025 16:43 Uhr Polizei stoppt jungen Mann unter Drogen auf E-Scooter

Die Polizei in Heide (Kreis Dithmarschen) hat am Mittwoch einen E-Scooter-Fahrer gestoppt, der unter Drogen stand. Der 21-jährige Mann wollte laut einem Polizeisprecher offenbar in der Timm-Kröger-Straße einer Polizeikontrolle entgehen und flüchtete in einen Seitenweg. Kurz danach entdeckten die Beamten den Mann dann in der Meldorfer Straße und stellten bei der Überprüfung fest, dass das Kennzeichen des E-Rollers gestohlen war, außerdem stand der junge Mann unter Drogeneinfluss. Der 21-jährige muss sich nun wegen Urkundenfälschung, Diebstahls und Fahrens unter Drogen verantworten.

Archiv 3 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Heide 16:30 Uhr Die Reporter berichten aus den Kreisen Steinburg und Dithmarschen, der Landschaft Stapelholm, von der Halbinsel Eiderstedt und der Hochseeinsel Helgoland - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 3 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 06.02.2025 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Dithmarschen