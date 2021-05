Polizei in SH zieht an Himmelfahrt positive Bilanz Stand: 13.05.2021 16:11 Uhr Die Polizei in Schleswig-Holstein zieht an Himmelfahrt eine positive Einsatz-Bilanz: Landesweit gab es am Vatertag kaum Verstöße gegen die Corona-Regeln.

Die klassische Bollerwagentour fiel für Schleswig-Holsteiner in diesem Jahr aus - offenbar wegen der Abstands- und Hygieneregeln und wegen des regnerischen Wetters. Die Polizei stellte kaum Verstöße gegen die Corona-Regeln fest, nur vereinzelt seien einige Kleingruppen unterwegs gewesen, erklärte ein Leitstellensprecher.

Polizei mit Verstärkung im Einsatz

Landesweit war die Polizei mit 450 zusätzlichen Beamten im Einsatz. Diese fuhren Streife und kontrollierten besonders an Touristenhotspots wie in den Badeorten in der Lübecker Bucht, im Kieler Schrevenpark oder am Bordesholmer See. Einige Gemeinden engagierten vorsorglich Sicherheitsdienste oder erließen Alkoholverbote.

Bußgelder möglich

Nach wie vor gelten überall immer noch die aktuellen Corona-Maßnahmen. Das bedeutet: Erlaubt sind Treffen mit maximal fünf Personen aus zwei Haushalten. Das gilt sowohl unter freiem Himmel als auch für die eigenen vier Wände. Wer gegen diese Regeln verstößt, muss mit einem Bußgeld von bis zu 150 Euro rechnen.

Weitere Informationen Neue Corona-Regeln in SH: Das ist erlaubt, das ist verboten Was Schleswig-Holsteiner ab 17. Mai beachten müssen - von A wie Abstandsgebot bis Z wie Zweitwohnung. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 13.05.2021 | 17:00 Uhr