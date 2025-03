Stand: 26.03.2025 08:21 Uhr Polizei in Flensburg warnt: Wieder Schockanrufe im Norden

Seit Dienstagabend (25.03.) sind bei der Polizei in Flensburg erneut mehrere Hinweise auf sogenannte Schockanrufe in den Kreisen Nordfriesland und Schleswig-Flensburg sowie der Stadt Flensburg eingegangen. Betrüger sollen sich am Telefon als Familienmitglieder oder falsche Polizeibeamte ausgeben und hohe Geldbeträge fordern, indem sie eine Notlage eines Angehörigen vortäuschen. Bislang hatte die Betrugsmasche nach Polizeiangaben keinen Erfolg. Die Beamten bitten um Vorsicht: Angaben sollten immer mit Angehörigen geprüft werden. Und im Zweifel sollten Betroffene immer die Polizei anrufen und nachfragen.

