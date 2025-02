Stand: 27.02.2025 08:36 Uhr Polizei fahndet nach Zeugen eines rücksichtslosen Autofahrers

Nötigung im Straßenverkehr durch einen unberechenbaren Autofahrer auf der Bundesstraße 77 südlich von Schleswig (Kreis Schleswig-Flensburg): Laut Polizei hat ein 31-Jähriger zwischen Jagel und Kropp (beide Kreis Schleswig-Flensburg) einen anderen Autofahrer am 18. Februar mehrfach überholt und dann ausgebremst. Nach einer kurzen Fahndung konnte der Mann in der Gottorfstraße in Schleswig angehalten und kontrolliert werden. Die Polizei sucht jetzt weitere Geschädigte und Zeugen.

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Schleswig-Flensburg