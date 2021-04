Polizei durchsucht Wohnungen von mutmaßlichen Schleusern Stand: 21.04.2021 14:37 Uhr Die Bundespolizei durchsucht heute Wohnungen von mutmaßlichen Schleusern in Norderstedt und Wedel (Kreis Pinneberg). Die Beschuldigten sollen gewerbsmäßig Menschen aus Syrien nach Deutschland geholt haben.

Von den eingeschleusten Personen sollen die Beschuldigten jeweils zwischen 6.000 und 11.000 Euro Schleuserlohn bekommen haben. Wie viele Menschen sie insgesamt illegal nach Deutschland gebracht haben, weiß die Polizei nach eigenen Angaben noch nicht. Hinweise sollen die heutigen Hausdurchsuchungen bringen. Die Polizei hat die mutmaßlichen Schleuser in ihren Wohnungen angetroffen. Sie sollen noch heute von der Polizei vernommen werden.

Bereits am Wochenende Hinweise auf Schleuseraktivitäten

Bereits am vergangenen Wochenende hatte eine Spur in den Kreis Pinneberg geführt. Ein Mann aus Quickborn war in dem Zusammenhang in Bayern in Gewahrsam genommen worden. Er wurde kontrolliert und hatte drei Personen aus Syrien dabei. Offizielle Einreisedokumente konnte er nicht vorlegen.

