Polizei-Großeinsatz wegen Fake-Notruf in Schwarzenbek

Am Mittwochabend sind mehrere Streifenwagen und das Spezialeinsatzkommando zu einem Hochhaus in der Aubenastraße in Schwarzenbek (Kreis Herzogtum Lauenburg) ausgerückt. In einem Onlinechat war laut Polizei eine schwere Straftat angekündigt worden, die dort begangen werden sollte. Das stellte sich als erfunden heraus.

Die Ermittler gehen davon aus, dass es sich hierbei um sogenanntes "Swatting" gehandelt habe - eine Form der Cyber-Belästigung. Dabei werden falsche Notrufe ausgelöst, damit die Polizei überraschend vor der Tür des Swatting-Opfers auftaucht. Sollte der Täter ermittelt werden, muss er möglicherweise die Einsatzkosten tragen.

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Herzogtum Lauenburg