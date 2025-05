Stand: 06.05.2025 17:39 Uhr Pistensperrung am Flughafen HH: Mehr Lärm über Norderstedt

Am Hamburger Flughafen beginnen am Mittwoch (7.5.) die jährlichen Wartungs- und Reinigungsarbeiten an der Ost-West-Landebahn. Die Piste wird deshalb laut Flughafen für zwei Wochen gesperrt. In dieser Zeit erfolgen alle Starts und Landungen auf der Nord-Süd-Piste. Flugzeuge starten und landen entsprechend über Norderstedt (Kreis Segeberg) und Alsterdorf.

130.000 Starts und Landungen haben Spuren hinterlassen

Die Arbeiten seien notwendig, um einen sicheren Flugbetrieb zu gewährleisten, heißt es vom Airport. Im vergangenen Jahr zählte der Hamburger Flughafen 130.000 Starts und Landungen - und das hat Spuren hinterlassen. In den kommenden zwei Wochen entfernen Arbeiter beispielsweise Gummireste und erneuern Markierungen. Im September stehen dann die Reinungsarbeiten an der anderen Piste an, dann starten und landen alle Flugzeuge laut Flughafen über Niendorf und Langenhorn - über Norderstedt bleibt es dann ruhig.

