Stand: 06.05.2025 18:33 Uhr Teile Uetersens sind am Mittwoch ohne Trinkwasser

In Uetersen im Kreis Pinneberg muss am Mittwoch (7.5.) in einigen Straßen das Wasser abgestellt werden. Hintergrund sind dringend notwendige Arbeiten am Versorgungsnetz, heißt es vom zuständigen Unternehmen Holstein Wasser. Die Arbeiten am Versorgungsnetz sollen von 8 Uhr bis 16 Uhr dauern.

Betroffen sind laut Stadt Anwohner der folgenden Straßen:

Kuhlenstraße Nr. 15, 17, 19

Klosterhof Nr. 5 - 9

Kirchenstraße Nr. 1 - 26

Kreuzstraße Nr. 2

Moltkestraße Nr. 2 - 49

Rathausstraße Nr. 4, 6

Nach Angaben von Holstein Wasser gibt es eine Trinkwassernotversorgung im Bereich Marktstraße 9.

Archiv 3 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Norderstedt 16:30 Uhr Die Reporter berichten aus Südholstein sowie den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn - jeden Werktag um 09.30 und 16.30 Uhr. 3 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 07.05.2025 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Pinneberg