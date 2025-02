Stand: 19.02.2025 14:56 Uhr Pferd in Elmenhorst nach Rettung aus Graben eingeschläfert

In Elmenhorst bei Schwarzenbek (Kreis Herzogtum Lauenburg) haben zahlreiche Helfer der Freiwilligen Feuerwehr am Freitag ein Pferd aus einem Graben gerettet. Das schwerverletzte Tier konnte sich nicht mehr selbst befreien. Feuerwehrkräfte aus Elmenhorst, Talkau und Sahms arbeiteten gemeinsam, um es aus seiner Notlage zu befreien. Trotz der schnellen Hilfe stellte eine alarmierte Tierärztin fest, dass die Verletzungen zu schwer waren. Sie musste das Tier vor Ort einschläfern. Die Besitzerin hatte den Unfall am Donnerstagmorgen entdeckt und sofort die Feuerwehr verständigt.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Lübeck 9:30 Uhr Die Reporter berichten rund um Lübeck sowie aus den Kreisen Ostholstein und Herzogtum Lauenburg - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 14.02.2025 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Herzogtum Lauenburg