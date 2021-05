"Passat"-Sanierung: Priwall-Fähre wird zum Kran-Taxi Stand: 31.05.2021 20:03 Uhr Damit das Vorderdeck der Passat erneuert werden kann, wurde das Areal am Montag per Kran leer geräumt. Die Sanierung soll im Herbst abgeschlossen sein, die "Passat" kann weiterhin besichtigt werden.

Spezialauftrag für die Priwall-Fähre "Pötenitz" in Lübeck. Normalerweise pendelt sie mit Autos, Radfahrern und Fußgängern zwischen Travemünde und der gleichnamigen Halbinsel. Am Montag brachte das Schiff aber einen Kran von der Wasserseite so nah wie möglich an die Viermastbark "Passat", denn die Fußgängerbrücke, die zum Segelschiff führt, trägt keinen Autokran. Die Überlegung sei ewesen, entweder einen sehr, sehr teuren Schwimmkran ranzuholen oder zu überlegen, ob das nicht anders gestaltet werden könnte, sagte Holger Jahnke von der Lübeck Port Authority. Die Lösung: ein Autokran auf der Fähre.

Vier-Tonnen-Anker müssen von Bord

Die letzte Deckssanierung ist inzwischen mehr als 20 Jahre her. Um Holz erneuern zu können, muss alles vom Deck runter und auf einem Schwimmponton zwischengelagert werden. "Das haben wir nicht alle Tage, dass wir hier die ganzen Aufbauten herunternehmen", sagte Jahnke. Und auf dem Vordeck kommt richtig Gewicht zusammen. Die sechs Doppelpoller beispielsweise wiegen jeweils eine Tonne. Noch schwerer sind allerdings die beiden Anker, die jeweils vier Tonnen auf die Waage bringen. Im Herbst sollen die Arbeiten am Vorderdeck abgeschlossen sein. Das Schiff kann ab Dienstag aber weiterhin besichtigt werden.

Weitere Informationen Legendärer Frachtsegler: Die "Passat" Der 1911 gebaute Flying-P-Liner war einer der weltschnellsten Frachtsegler. Heute liegt die Viermastbark "Passat" in Travemünde. mehr

Dieses Thema im Programm: Schleswig-Holstein 18:00 | 31.05.2021 | 18:00 Uhr