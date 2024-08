Stand: 30.08.2024 16:36 Uhr Paraschwimmerin Scholz auch über 100 Meter Freistil im Finale

Die querschnittsgelähmte Paraschwimmerin Tanja Scholz aus Elmshorn (Kreis Pinneberg) hat sich am Freitagmorgen erneut für ein Finale bei den paralympischen Spielen in Paris qualifiziert. Wie bereits am Donnerstag stellte sie auch im Vorlauf über 100 Meter Freistil einen neuen paralympischen Rekord auf und muss jetzt erneut gegen Schwimmerinnen antreten, die weniger eingeschränkt sind als sie. Denn in ihrer eigentlichen Startklasse gibt es zu wenige Athletinnen. Mit einer Zeit von 1:25 Minuten hat sie sich als Fünftschnellste einen Startplatz im Finale am Freitag um 17.37 Uhr gesichert.

Bereits am Donnerstag hat Scholz im Finale über 200 Meter Freistil den achten Platz erreicht. Auch dort startete sie mit weniger eingeschränkten Athletinnen.

