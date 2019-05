Stand: 26.05.2019 07:17 Uhr

Parallel zur Europawahl: Bürgermeister gesucht

Die Wähler in sechs Städten und Gemeinden in Schleswig-Holstein stimmen heute parallel zur Europawahl über ihre neuen Bürgermeisterinnen und Bürgermeister ab. In Barmstedt (Kreis Pinneberg) kandidiert Amtsinhaberin Heike Döpke (parteilos, 58) für eine zweite Amtszeit. Der Herausforderer der Diplomverwaltungsfachwirtin ist Quereinsteiger Christian Maier (parteilos). Der 38 Jahre alte Fachinformatiker bewirbt sich zum ersten Mal für das Amt des Verwaltungschefs. Wie Döpke blickt auch Holger Diehr in Fockbek (Kreis Rendsburg-Eckernförde) auf eine fast sechsjährige Erfahrung im Amt zurück. Der Amtsinhaber tritt erneut zur Wahl an. Der Diplomverwaltungswirt ist 49 Jahre alt und CDU-Mitglied. Er wird unterstützt von der Wählergemeinschaft UWF. Diehr bekommt es mit drei Konkurrenten zu tun: Stefanie Grötzner (parteilos, 36, Diplomjuristin), Holger Petersen (parteilos, 50, Verwaltungsmitarbeiter) und Tanja Petersen (SPD, 46, Diplomverwaltungswirtin).

In Oldenburg treten Arbeitskollegen gegeneinander an

In Meldorf (Kreis Dithmarschen) tritt die bisherige Bürgermeisterin Anke Cornelius-Heide (Grüne) nicht erneut zur Wahl an. An ihre Stelle wollen Kirsten Witt (WMF mit Unterstützung von CDU und FDP, 40, Finanzbuchhalterin) und Uta Bielfeldt (SPD, 49, Versicherungsfachwirtin) treten. Auch in Oldenburg (Kreis Ostholstein) müssen sich die Wähler für ein neues Gesicht entscheiden. Der parteilose Bürgermeister Martin Voigt tritt nicht mehr an. Auf seine Nachfolge bewirbt sich Burkhard Naß (parteilos mit Unterstützung von CDU und FDP, 56). Der Büroleiter der Stadt Oldenburg tritt gegen seinen Arbeitskollegen im Rathaus an: Jörg Saba (parteilos mit Unterstützung von SPD und Grünen, 52) arbeitet als Fachbereichsleiter Bürgerbüro und gesellschaftliche Angelegenheiten in der Verwaltung.

Überschaubare Stimmzettel in Oststeinbek und Glücksburg

In Oststeinbek (Kreis Stormarn) darf sich Bürgermeister Jürgen Hettwer auf eine zweite Amtszeit einstellen. Der Diplomverwaltungswirt (parteilos, 55) bewirbt sich als Einziger für das Amt des Verwaltungschefs - und hat die Unterstützung von CDU, SPD, OWG und FDP. In Glücksburg (Kreis Schleswig-Flensburg) stand die parteilose Bürgermeisterin Kristina Franke vor der Aufgabe, für mehr Ja- als Nein-Stimmen auf dem Stimmzettel zu werben. Ist dies der Fall, gilt die einzige Kandidatin als wiedergewählt. Die 46-jährige studierte Bauingenieurin wird von allen Parteien in der Stadtvertretung unterstützt.

Bürgerentscheid in Timmendorfer Strand zur Eissporthalle

In Timmendorfer Strand (Kreis Ostholstein) hoffen viele Menschen, dass sich eine fast schon unendliche Geschichte dem Ende zuneigt. Im bereits dritten Bürgerentscheid dürfen die Timmendorfer ihr Kreuz für oder gegen eine Sanierung der mehr als 30 Jahre alten Eissporthalle setzen. Anschließend muss auf jeden Fall auch die Gemeindevertretung noch über das 8,3-Millionen-Euro-Projekt abstimmen. Einige Kommunalpolitiker scheuen sich, so viel Geld für ein Projekt zu genehmigen. In Eutin (Kreis Ostholstein) entscheiden die Bürger darüber, ob die Grundschule Am Kleinen See und die Wilhelm-Wisser-Gemeinschaftsschule künftig auf einem gemeinsamen Campus angesiedelt werden sollen.

