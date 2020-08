Stand: 12.08.2020 09:10 Uhr - NDR 1 Welle Nord

Ortsschilder-Klau ärgert Kommunen

Weitewelt, Berlin, Sören oder Kampen - in Schleswig-Holstein gibt es viele beliebte Ortsnamen. Das jedenfalls müssen die betreffenden Kommunen feststellen. Immer wieder werden Ortsschilder illegal abmontiert und mitgenommen. Allein in Sören (Kreis Rendsburg-Eckernförde) sind in den vergangenen fünf Jahren fünf Mal Ortsschilder verschwunden.

Kampen-Schild auf Mallorca

Das Problem kennen auch die Orte Weitewelt und Berlin (beide Kreis Segeberg), genauso Schönberg (Kreis Plön) mit seinen Ortsteilen Kalifornien und Brasilien. Ein gestohlenes Kampen-Schild tauchte nach Angaben einer Verwaltungssprecherin einst auf Mallorca auf. In den meisten Fällen fehlt von den Schildern und den Tätern allerdings jede Spur. Die Kommunen versuchen ihre Ortsschilder inzwischen besser zu sichern und verwenden Nieten oder Spezialschrauben. Doch gegen einen Winkelschleifer helfen auch diese Maßnahmen nicht.

Beliebte Ortsschilder sorgen für Probleme







Diebstahl verursacht Aufwand

Gerd Lenthöft, Bürgermeister im schleswig-holsteinischen Berlin, ärgert sich über den Aufwand, den die Diebstähle verursachen: "Wir müssen dann auch sofort die Verkehrssicherheit herstellen, indem wir fünfziger Schilder anbringen, bevor das Schild wieder dran ist." Auch die Kosten von bis zu 500 Euro für die Ersatzschilder seien ein Ärgernis. Diese müssen die Kommunen selbst übernehmen.

