Stand: 07.02.2025 15:33 Uhr Oldensworter Bürgermeister tritt zurück

Der Bürgermeister von Oldenswort (Kreis Nordfriesland) legt sein Amt nach 17 Jahren zum 28. Februar nieder. Grund dafür ist seine Krebserkrankung. Frank-Michael Tranzer (SPD) hatte seinen Rücktritt in der Sitzung der Gemeindevertretung am Mittwoch angekündigt. Zu NDR Schleswig-Holstein sagte Frank-Michael Tranzer, er wolle das Amt so lange wie möglich durchführen, habe aber festgestellt: Sein Leben sei endlich und er wolle die letzten Jahre noch mit seiner Frau genießen. In der ersten Märzwoche soll ein neuer Bürgermeister oder eine neue Bürgermeisterin gewählt werden.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Heide 9:30 Uhr Die Reporter berichten aus den Kreisen Steinburg und Dithmarschen, der Landschaft Stapelholm, von der Halbinsel Eiderstedt und der Hochseeinsel Helgoland - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 07.02.2025 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Nordfriesland