OVG muss erneut über Kiels Luftreinhalteplan entscheiden Stand: 28.05.2021 14:03 Uhr Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig hat am Freitag entschieden, dass das Oberverwaltungsgericht in Schleswig erneut über den Luftreinhalteplan für die Stadt Kiel entscheiden muss.

Das Hin und Her zwischen dem Land, der Stadt Kiel und der Deutschen Umwelthilfe (DUH) geht in die nächste Runde. Hintergrund des Streits sind die zum Teil erhöhten Stickoxidwerte am Theodor-Heuss-Ring in Kiel und die Frage, ob der vorhandene Luftreinhalteplan ausreicht. Die DUH fordert Dieselfahrverbote, die Stadt will das verhindern. Klar ist jetzt erstmal nur: Das Bundesverwaltungsgericht hat entschieden, dass es weiterer Feststellungen bedarf, um die Sachlage zu klären. Deswegen geht die Sache zurück an das Oberverwaltungsgericht (OVG) in Schleswig.

Schleswig muss noch mal ran

Knackpunkt sind die Luftfilteranlagen, die auf dem Radweg am Theodor-Heuss-Ring stehen. Die Trittauer Herstellerfirma hatte im Sommer ein Gutachten vorgelegt, das zeigen soll, wie die Anlagen dabei helfen, die Stickoxidwerte zu senken. Das OVG hatte im Sommer dieses Gutachten aber nicht in sein Urteil einfließen lassen. Ein Fehler, sagt jetzt das Bundesverwaltungsgericht - und das bedeutet: Die Schleswiger Richter müssen sich nochmal über den Luftreinhalteplan und das Gutachten zu den Luftfiltern beugen.

Weitere Informationen Nach Urteil: In Hamburg drohen weitere Diesel-Fahrverbote In Hamburg könnte es weitere Fahrverbote für ältere Diesel-Autos geben. Die Stadt muss ihren Luftreinhalteplan überarbeiten. mehr

OB und DHU mit Entscheidung zufrieden

Kiels Oberbürgermeister Ulf Kämpfer (SPD) spricht von einer richtigen Entscheidung und ist zuversichtlich, dass der Luftreinhalteplan rechtens ist. Die Deutsche Umwelthilfe begrüßt, dass sich das Schleswiger Oberverwaltungsgericht nochmal mit dem Fall beschäftigen muss.

Weitere Informationen 3 Min Realer Irrsinn: Luftreinigungsgeräte auf neuem Radweg in Kiel Erst hat die Stadt Kiel den rechten Streifen für Dieselfahrzeuge gesperrt, um für bessere Luftwerte zu sorgen. Dann hat sie Luftreinigungsgeräte daneben aufgestellt: Auf einem niegelnagelneuen Radweg. 3 Min Wenn ohne den Diesel nichts geht Laut einer ADAC-Studie spielen Bus und Bahn auf dem Land keine große Rolle. Auch Jenny Baumgart braucht ihren Diesel - und fährt täglich über den mit Abgasen belasteten Theodor-Heuss-Ring in Kiel. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 28.05.2021 | 15:00 Uhr