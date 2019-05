Stand: 10.05.2019 17:33 Uhr

Norderstedter Schule wird aktiv gegen Cybermobbing

Cybermobbing: So nennt man das Beleidigen und Bloßstellen im Internet. Sticheleien und Lästern unter Kindern und Jugendlichen hat es immer schon gegeben, aber im Internet geht es noch einfacher und anonymer. Studien zufolge wurde deutschlandweit jeder fünfte Jugendliche schon einmal im Netz gedemütigt - bei Instagram, Snapchat oder WhatsApp, per Text oder mit Fotos oder Videos. Auch in Schleswig-Holstein beschäftigen sich Schulen, Eltern und Sozialarbeiter mit dem Problem und suchen nach Lösungsansätzen. Das Lessing-Gymnasium in Norderstedt (Kreis Norderstedt) hat jetzt ein Team von acht Medien-Expertinnen von einer Sozialabeiterin ausbilden lassen. Die Schülerinnen beraten vor allem jüngere Kids zu allen Fragen rund um Cybermobbing.

Cybermobbing: Schüler als Mediencoaches Schleswig-Holstein Magazin - 10.05.2019 19:30 Uhr In Schleswig-Holstein beschäftigen sich Schulen, Eltern und Sozialarbeiter mit dem Problem Cybermobbing - und suchen nach Lösungsansätzen. Eine Schule in Norderstedt macht es vor.







5 bei 1 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Ein Gefühl der Hilflosigkeit

Unter den Mediencoaches sind auch Emely und Aliya aus der elften Klasse. Die beiden wissen, dass sich viele hilflos fühlen. "Du bist komplett allein an deinem Handy, du bist schutzlos ausgeliefert." In den fünften Klassen geben die Mädchen einen Workshop, und in den Pausen bieten sie sich als Ansprechpartner an. "Oftmals haben sie das Bewusstsein, dass das Internet nicht ohne ist und Gefahren birgt. Aber so richtig klare Vorstellungen haben sie nicht, da müssen wir vermitteln."

Sozialarbeiterin: "Tropfen auf dem heißen Stein"

Die Medien-Expertinnen sind nur ein Anfang - das weiß auch Schulsozialarbeiterin Selina Krieg. "Das ist natürlich auch nur ein Tropfen auf den heißen Stein." Auch die Eltern und engagierte Lehrkräfte müssten verstärkt ins Boot geholt werden. Der Wunsch: die verbindliche Aufnahme von Medienunterricht im Lehrplan. "Das muss auch in der Lehrerausbildung ein großer Bestandteil sein", fordert Selina Krieg.

Dieses Thema im Programm: Schleswig-Holstein Magazin | 10.05.2019 | 19:30 Uhr