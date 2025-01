Stand: 08.01.2025 16:48 Uhr Nordbahn-Züge verändern Signal-Ton nach Beschwerden

Die neuen Akkuzüge der Nordbahn hupen nicht mehr so laut wie bisher. Die Lokführer sollen künftig an unbeschrankten Bahnübergängen nicht mehr ein tiefes, sondern ein hohes Pfeifsignal benutzen. Anwohnende der Bahnstrecken, wie etwa in Tönning auf Eiderstedt (Kreis Nordfriesland) oder in Aukrug (Kreis Rendsburg-Eckernförde), hatten sich über die lauten Signaltöne beschwert.

Der höhere Pfeifton soll laut Nordbahn deutlich angenehmer sein. Das bestätigen auch erste Rückmeldungen von Anwohnern. Aukrugs Bürgermeister Joachim Rehder (SPD) hofft weiter auf eine Lichtzeichenanlage an Übergängen. "Dann", so Rehder, "wäre Ruhe".

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Nordfriesland Kreis Rendsburg-Eckernförde