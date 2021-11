Nicht zugelassener Impfstoff? Behörden stoppen Impfaktion in Lübeck

Stand: 28.11.2021 11:20 Uhr

Polizei und Ordnungsdienst haben am Sonnabendnachmittag eine womöglich illegale Impfaktion am Lübecker Flughafen gestoppt. Dort soll an knapp 50 Menschen ein offenbar nicht zugelassener Impfstoff verabreicht worden sein.