Neuer Wehrtechnik-Standort im Wissenschaftspark Kiel eröffnet Stand: 30.08.2023 14:24 Uhr Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) betonte bei der Eröffnung des neuen Marine-Hauptquartiers des Technologiekonzerns Rohde & Schwarz die Wichtigkeit des Wehrtechnik-Standorts Schleswig-Holsteins.

Die Stadt Kiel hat einen neuen Wehrtechnik-Standort. Heute Vormittag hat Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) das neue Marine-Hauptquartier des Technologiekonzerns Rohde & Schwarz im Kieler Wissenschaftspark eröffnet. Das Münchner Messtechnik-Unternehmen hat weltweit etwa 13.000 Mitarbeitende und entwickelt unter anderem Funk- und Radaraufklärung an Bord von Marineschiffen.

Günther betont Bedeutung des Wehrtechnik-Standorts SH

Bei seiner Eröffnungsrede forderte Günther erneut, dass die von der Bundesregierung ausgerufene "Zeitenwende" beschleunigt werden müsse. Außerdem betonte er die große Bedeutung der Wehrtechnik für den Industriestandort Schleswig-Holstein und der Sicherung des Ostseeraums. "Insofern hätte ich erwartet, dass die Marine deutlicher vom Sondervermögen der Bundesregierung profitiert und unsere heimische Industrie an den Aufträgen beteiligt wird", so der Regierungschef. Die Rüstungsunternehmen beklagten vor kurzem, dass aus dem 100-Milliarden-Euro-Sondervermögen kaum Aufträge in Schleswig-Holstein landen würden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 30.08.2023 | 12:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Deutsche Marine Kiel