Kiel soll eine neue Sporthalle bekommen

In Kiel soll es eine neue kombinierte Leichtathletik- und Beachvolleyballhalle gebaut werden. Das teilte Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack (CDU) bei der Finalrunde der Deutschen Meisterschaften im Beachvolleyball in Timmendorfer Strand am Sonntag mit. Aktuell sprechen die Stadt Kiel, die Christian-Albrechts-Universität und die Sport-Fachverbände über die konkrete Ausrichtung der Halle. Die Landesregierung stellt für die Halle 7,5 Millionen Euro bereit.

Kombinierte Sporthalle für Beachvolleyball und Leichtathletik NDR 1 Welle Nord - Nachrichten für Schleswig-Holstein - 06.09.2020 16:00 Uhr Autor/in: Sabine Alsleben In Kiel soll eine kombinierte Sporthalle für Leichtathletik und Beachvolleyball entstehen. Das hat Innenministerin Sütterlin-Waack in Timmendorfer Strand mitgeteilt.







Halle für Sport und Forschung

Die Halle soll das Startprojekt für das "Sportland Schleswig-Holstein" bilden. Die Landesregierung wolle damit ein starkes Signal setzen und zugleich den Olympiastützpunkt von Hamburg und Schleswig-Holstein stärken, so die Ministerin. "Am kommenden Dienstag werden wir im Kabinett die Empfehlungen des Sportland-Lenkungssauschusses erörtern und anschließend an den Landtag weiterleiten", so Sütterlin-Waack weiter. Die Halle biete demnach nicht nur für die Sportler gute Voraussetzungen, sondern solle auch für die Lehre und Forschung der Universität zur Verfügung stehen.

Sport in Schleswig-Holstein stärken

Das "Sportland Schleswig-Holstein" wurde als Zukunftsplan bereits im Koalitionsvertrag festgehalten. In der Zwischenzeit wurde eine landesweite Sportentwicklungsplanung erarbeitet. "Nachdem wir in den vergangenen Jahren die Sanierung kommunaler und vereinseigener Sportstätten sowie der Einrichtungen unseres gemeinsamen Olympiastützpunktes mit Hamburg vorangebracht haben, wollen wir jetzt an die Umsetzung unseres Zukunftsplanes für das Sportland Schleswig-Holstein gehen", erklärt die Innenministerin.

