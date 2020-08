Stand: 27.08.2020 08:29 Uhr - NDR 1 Welle Nord

Neue Landrätin in Pinneberg: Kreistag wählt Elfie Heesch

Der Kreistag in Pinneberg hat gestern Abend eine neue Landrätin gewählt. Zukünftig wird Elfie Heesch die Kreisverwaltung leiten, die mit rund 1.000 Mitarbeitern zu den größten Arbeitgebern in Südholstein gehört. Die Entscheidung fiel erst im dritten Wahlgang: Mit 31 Stimmen setzte sich Heesch knapp gegen Kai Uffelmann durch, der zwei Stimmen weniger bekam. Schon in den ersten beiden Wahlgängen hatte die 56-Jährige die meisten Stimmen bekommen - allerdings die absolute Mehrheit verfehlt. Im dritten Wahlgang reichte dann die einfache Mehrheit. "Sie haben es spannend gemacht", sagte Heesch.

Zahlreiche Kandidaten standen zur Auswahl

Zwischen insgesamt zwölf Bewerberinnen und Bewerbern konnten die Kreistagsabgeordneten entscheiden. "Wir leben in einem wachsenden, urbanen und attraktiven Kreis", erklärte Amtsinhaber Oliver Stolz das hohe Interesse an seinem Posten. Außerdem sei die Verwaltung sehr fortschrittlich und gut organisiert. "Da kann man schon sehr gut mit arbeiten und vor allem die Zukunft gestalten", sagte Stolz, der nicht zur Wahl antrat. Nach zehn Jahren im Amt wechselt er im Januar zum Sparkassen- und Giroverband Schleswig-Holstein.

Wechsel an der Spitze der Kreisverwaltung Pinneberg NDR 1 Welle Nord - Nachrichten für Schleswig-Holstein - 27.08.2020 08:00 Uhr Autor/in: Hannah Böhme Die Kreisverwaltung Pinneberg wird ab Januar zum ersten Mal von einer Frau geleitet. Der Kreistag hat die 56-Jährige Elfie Heesch zur neuen Landrätin gewählt.







Klimaschutz, Digitalisierung, Corona

Heesch ist keine Unbekannte im Land: Vor zehn Jahren wollte sie Oberbürgermeisterin in Flensburg werden, verlor die Wahl damals aber gegen Simon Faber. Noch leitet die Potsdamerin beim Land Brandenburg die Abteilung für Stadtentwicklung und Wohnungswesen. Anfang Dezember wird sie nun als erste Frau in der Geschichte des Kreises Pinneberg zur neuen Landrätin vereidigt. Amtsantritt ist der 1.1.2021. Als Herausforderungen der Zukunft bezeichnete sie nach ihrer Wahl unter anderem die Digitalisierung, den Klimaschutz und Corona.

