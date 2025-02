Stand: 03.02.2025 09:08 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

U1-Sperrung zwischen Norderstedt und Ochsenzoll

In Südholstein müssen sich Bahnpendlerinnen und -pendler auf längere Fahrtzeiten einstellen. Zwischen Norderstedt (Kreis Segeberg) und Hamburg fährt die U1 wegen Bauarbeiten nicht. Dort gibt es für drei Wochen einen Ersatzverkehr mit Bussen. Auf der Regionalbahnlinie RB81 zwischen Ahrensburg (Kreis Stormarn) und Hamburg fallen in dieser Woche mehrere Verbindungen in den Abendstunden aus. In Elmshorn (Kreis Pinneberg) starten die Vorbereitungen für umfangreiche Bauarbeiten der Deutschen Bahn. Diese wirken sich zum Ende der Woche auch auf den Bahnverkehr nach Kiel und Flensburg aus. | NDR Schleswig-Holstein 03.02.2025 08:30 Uhr

Demo gegen Rechts in Elmshorn

Im Elmshorn (Kreis Pinneberg) sind am Sonntag hunderte Menschen gegen Rechtsextremismus und für die Demokratie auf die Straßegegangen. Zu der Demonstration am Alten Markt kamen laut Polizei mehr als 600 Teilnehmerinnen und Teilnehmer - angemeldet waren 100. Das Abstimmungsverhalten von CDU/CSU und FDP mit der AfD im Bundestag sei ein inakzeptabler Tabubruch, heißt es von den Veranstaltern - darunter Fridays for Future Elmshorn, die Jusos und die Grüne Jugend Pinneberg sowie Gewerkschaften. | NDR Schleswig-Holstein 03.02.2025 08:30 Uhr

Bad Bramstedt: Autofahrer fährt auf Gleise

In Bad Bramstedt (Kreis Segeberg) ist am Wochenende ein Auto auf den Bahngleisen gelandet. Laut Polizei hatte der Fahrer am Sonnabend offenbar beim Abbiegen an der Haltestelle Kurhaus die Kontrolle über sein Auto verloren. Das Auto mit Berliner Kennzeichen blieb im Dunkeln und bei Nebel auf der Bahnsteigkante hängen und kippte mit den Vorderrädern auf die Gleise, der hintere Teil des Autos ragte in die Luft. Verletzt wurde niemand. Der Bahnverkehr bei der AKN musste vorübergehend unterbrochen werden. | NDR Schleswig-Holstein 03.02.2025 08:30 Uhr

Nachrichten aus dem Studio Norderstedt

Das Studio Norderstedt liefert jeden Werktag um 08.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland) und Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Norderstedt 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus Südholstein sowie den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 03.02.2025 | 08:30 Uhr