Erste Störche sind zurück in Schleswig-Holstein Stand: 03.02.2025 14:16 Uhr Im Kreis Segeberg sind zwei der ersten Störche in diesem Jahr gesichtet worden. Auch in anderen Orten in Schleswig-Holstein sind die Vögel aus der Winterpause eingetrudelt.

Trotz frostiger Temperaturen in Schleswig-Holstein sind die ersten Störche zurück aus ihren Winterquartieren. Zwei der ersten Störche haben Storchenbetreuer des NABU in Kükels und Heidmühlen im Kreis Segeberg entdeckt. Die beiden Störche sind aus Spanien über die sogenannte Westroute geflogen, erklärt Storchenbetreuer Holger Möckelmann. Die Tiere, die diese Route wählen, machen sich laut seiner Aussage immer etwas früher auf den Weg als die Artgenossen, die aus Afrika über die Ostroute kommen.

Nach der Einschätzung des Experten hatten sich die Störche auf den Weg nach Schleswig-Holstein gemacht, weil es in Spanien schon warm genug war.

Rund zehn Störche bislang gesichtet

Auch andererorts in Schlesweig-Holstein sind schon Störche nach der Winterpause gesichtet worden - zum Beispiel in Erfde im Kreis Dithmarschen, in Groß Offenseth im Kreis Pinneberg oder auch in Todendorf im Kreis Stormarn. Hier ist gleich ein Pärchen zusammen angekommen.

Die Vögel würden sich nun in ihren Horsten vom langen Flug erholen und auf Nahrungssuche gehen, so Möckelmann. Er glaubt, dass die Partnerinnen und Partner vermutlich erst in einigen Wochen über die Ostroute kommen. Die Storchenpaare würden nicht unbedingt die Winterzeit an einem gemeinsamen Ort verbringen. Erst zur Brut kommen sie zusammen.

Laut NABU sind in Schleswig-Holstein im vergangenen Jahr insgesamt 890 Jungstörche geschlüpft - so viele wie seit 50 Jahren nicht mehr.

Schlagwörter zu diesem Artikel Wildtiere Kreis Segeberg