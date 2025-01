Stand: 14.01.2025 08:44 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Quickborn wehrt sich auch gegen neue Hillwood-Pläne

Das US-Unternehmen Hillwood hat neue Pläne für das geplante Logistikzentrum in Ellerau (Kreis Segeberg) vorgelegt. Die Nachbarkommune Quickborn hatte im vergangenen Sommer vor dem Oberverwaltungsgericht einen Baustopp erwirkt, weil das Verkehrsaufkommen in den Planungen nicht ausreichend berücksichtigt worden sei. In den neuen Plänen von Hillwood sollen nur noch 700 Lkw-Fahrten pro Tag und 80 pro Nacht stattfinden - statt der zuvor kalkulierten 1.600 pro Tag. Die Stadt Quickborn hält die neuen Pläne aber nicht für plausibel. Weder die Fläche des Logistikzentrums noch die Anzahl der Beschäftigten hätten sich verändert, sondern nur die Anzahl der Lkw-Fahrten, hieß es. Deshalb hat die Stadt erneut Einwendungen beim Kreis Segeberg erhoben. | NDR Schleswig-Holstein 14.01.2025 08:30 Uhr

Start-Up-Challenge: Vorentscheid fällt in Elmshorn

Rund 50 Schülerinnen und Schüler der Berufsschule Elmshorn (Kreis Pinneberg) stellen am Dienstag einer Jury ihre Geschäftsideen und Business-Pläne für ein Start-Up vor. Hintergrund ist die Start-Up-Challenge der Fachhochschule Kiel. "Bei dem Wettbewerb geht es darum, das Thema Gründung schon früh im schulischen Kontext zu behandeln und die jungen Menschen dafür zu begeistern, sich mit Gründungsideen auseinanderzusetzen", sagte Jurymitglied Christoph Kober. Die beste Gründungsidee aus Elmshorn schafft es ins Landesfinale am 21. Februar. Landesweit nehmen laut Fachhochschule Kiel 760 Schülerinnen und Schüler am Wettbewerb teil. | NDR Schleswig-Holstein 14.01.2025 08:30 Uhr

