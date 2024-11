Stand: 21.11.2024 09:17 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Jäger in Südholstein schießen regelmäßig auch Katzen

Jäger in Südholstein haben im Zeitraum von April 2023 bis März 2024 fast 180 freilaufende Katzen erschossen. Das geht aus dem aktuellen Landesjagdbericht hervor. Per Gesetz ist das Schießen von wildernden Katzen erlaubt. Katzen gelten als wildernd, wenn sie sich mehr als 200 Meter von ihrem Zuhause aufhalten. René Hartwig vom Landesjagdverband erklärt, das geschehe aus Gründen des Artenschutzes: "Es geht dabei nicht um Hauskatzen, sondern wirklich um wildernde Katzen, die eine Gefährdung für Rote Liste-Arten darstellen." Durch Katzen gefährdet seien etwa das Rebhuhn oder seltene Singvögel, Kleinsäuger oder sogar Amphibien. Die Geschichte einer betroffenen Katzenhalterin und die genauen Zahlen für jeden Kreis im Land können Sie hier nachlesen. | NDR Schleswig-Holstein 21.11.2024 08:30

Kurzfristige Bauarbeiten bei der Deutschen Bahn

Die Deutsche Bahn hat kurzfristig Bauarbeiten auf der Strecke zwischen Hamburg und Lübeck angekündigt. Schon ab Donnerstagmorgen kommt es zu Einschränkungen und Ausfällen. Die Bauarbeiten sollen bis Montagmittag dauern. In dieser Zeit kann sich die Fahrzeit um bis zu 45 Minuten verlängern, heißt es von der Bahn. Die Linie RE 8 zwischen Hamburg und Lübeck verkehrt planmäßig, die RE 8X fällt hingegen komplett aus. Die Züge der Linien RE 80 und RB 81 verkehren nur auf Teilabschnitten und starten oder enden in Ahrensburg, Bad Oldesloe und Bargteheide (alle Kreis Stormarn). | NDR Schleswig-Holstein 21.11.2024 08:30 Uhr

Busfahrer streiken wieder

Seit diesem Mittwochmorgen streiken wieder die Busfahrer, auch in Südholstein. Die Gewerkschaft ver.di hat die Busfahrer im privaten Busgewerbe zu einem Streik in den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn aufgerufen. Wie schon vor knapp zwei Wochen betrifft der Streik die Angebote der Busunternehmen Autokraft und auch die Ahrensburger Busgesellschaft. Der Streik soll den ganzen Tag gehen. Die aktuellen Tarifverhandlungen zwischen ver.di und dem Omnibusverband Nord gehen am Montag weiter. Auch in anderen Kreisen in SH wird gestreikt. | NDR Schleswig-Holstein 21.11.2024 08:30 Uhr

Nachrichten aus dem Studio Norderstedt

Das Studio Norderstedt liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland) und Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Norderstedt 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus Südholstein sowie den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 21.11.2024 | 08:30 Uhr