Stand: 08.11.2024 11:37 Uhr Henstedt-Ulzburg: Hauptverkehrsader für zwei Wochen gesperrt

Nach einem Wasserrohrbruch in Henstedt-Ulzburg im Kreis Segeberg bleibt die Hamburger Straße in den nächsten zwei Wochen gesperrt. Laut Zweckverband Wasserversorgung Kaltenkirchen/Henstedt-Ulzburg ist am Donnerstagmittag (7.11.) eine Hauptleitung aus noch ungeklärter Ursache kaputt gegangen. Innerhalb einer dreiviertel Stunde traten mehr als 1,8 Millionen Liter Wasser aus. Der Zweckverband riegelte die Leitung ab. Im Laufe des Freitags geht eine provisorische Trinkwasserleitung ans Netz. Bevor die Hamburger Straße wieder befahren werden kann, muss geprüft werden, ob die Wassermassen die Straße unterspült haben.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 08.11.2024 | 12:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Segeberg