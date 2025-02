Stand: 06.02.2025 07:51 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Streik bei der Post: Briefe und Pakete in Uetersen verspäten sich

In Uetersen (Kreis Pinneberg) werden am Donnerstag voraussichtlich viele Briefe und Pakete nicht zugestellt. Die Gewerkschaft ver.di hat die Beschäftigten der Deutschen Post zu einem ganztägigen Warnstreik in mehreren Städten in Schleswig-Holstein aufgerufen. Hintergrund sind laufende Tarifverhandlungen, bei denen es bislang laut Gewerkschaft keine Annäherung gibt. Ver.di fordert von der Deutschen Post unter anderem sieben Prozent mehr Geld für die Beschäftigten sowie zusätzliche Urlaubstage. | NDR Schleswig-Holstein 06.02.2025 09:30 Uhr

300 Bundeswehrsoldaten marschieren durch Appen

In Appen (Kreis Pinneberg) findet am Donnerstagnachmittag ein großer öffentlicher Appell der Bundeswehr statt. Damit werden Absolventen der Luftwaffe gewürdigt. Mehr als 300 Soldatinnen und Soldaten der Unteroffiziersschule Luftwaffe marschieren durch die Stadt und werden dabei vom Marinemusikkorps Kiel begleitet. Zwischen 12 und 18 Uhr kann es zu Verkehrsbeeinträchtigungen in der Stadt kommen. | NDR Schleswig-Holstein 06.02.2025 09:30 Uhr

Justizreform: Verliert Pinneberg sein Amtsgericht?

Bürgermeister Thomas Voerste (parteilos) macht sich in einem öffentlichen Statement für den Fortbestand des Amtsgerichts in Pinneberg stark. Er fürchtet, dass die Standorte Pinneberg und Norderstedt (Kreis Segeberg) im Zuge der Justizreform zusammengelegt werden könnten. Laut Justizministerium sind in dem laufenden Prüfprozess noch keine Entscheidungen getroffen. Ob es überhaupt auf eine Entscheidung zwischen Norderstedt und Pinneberg hinausläuft, ist damit ebenfalls offen. | NDR Schleswig-Holstein 06.02.2025 09:30 Uhr

Warnstreik bei VHH-Buslinien in Südholstein und Hamburg

Am Freitag (7.2.) ruft die Gewerkschaft ver.di zu einem 24-Stunden-Warnstreik bei den Verkehrsbetrieben Hamburg-Holstein (VHH) auf. Beginn ist um 3 Uhr morgens. Betroffen sind Busse der Verkehrsbetriebe in Hamburg sowie im Süden von Schleswig-Holstein in den Kreisen Pinneberg, Segeberg, Stormarn und Herzogtum Lauenburg. Laut eines VHH-Sprechers sollen einzelne Busse fahren. Auch Bargteheide und Ahrensburg (beide Kreis Stormarn) sind nicht von dem Streik betroffen, ebenso die Ersatzbusse der U1 zwischen Ochsenzoll und Norderstedt. | NDR Schleswig-Holstein 05.02.2025 15:00 Uhr

