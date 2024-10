Stand: 24.10.2024 09:08 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Wedel: Zwei Verletzte beim Befüllen eines Geldautomaten

Beim Befüllen eines Geldautomaten auf einem Supermarktparkplatz sind in Wedel (Kreis Pinneberg) zwei Personen verletzt worden. Als sie das Gerät öffneten, sei es zu einer Art Verpuffung gekommen, teilte die Polizei mit. Beide Verletzte kamen ins Krankenhaus. Die genauen Hintergründe sind noch unklar. Möglich wäre ein technischer Defekt, aber auch, dass jemand den Automaten manipuliert habe, um ihn zu sprengen, so die Polizei. Das Landeskriminalamt und der Kampfmittelräumdienst haben den Geldautomaten untersucht. Weitere Einzelheiten will die Polizei im Laufe des Vormittags bekannt geben. | NDR Schleswig-Holstein 24.10.2024 08:30 Uhr

Bauunternehmen in Südholstein hoffen auf Bürokratieabbau

Über Bürokratieabbau im Baugewerbe will Wirtschatminister Claus Ruhe Madsen (CDU) in betroffenen Unternehmen informieren. Gemeinsam mit dem Hauptgeschäftsführer des schleswig-holsteinischen Baugewerbeverbands, Georg Schareck, besucht er drei Betriebe in Ahrensburg (Kreis Stormarn) und Pinneberg. Die Unternehmen müssen zahlreichen Berichtspflichten nachkommen, wodurch ihnen laut Baugewerbeverband Schleswig-Holstein jährlich Kosten in Höhe von 25 Prozent ihres Umsatzes entstehen. Unternehmer Christoph Petersen aus Ahrensburg schlägt zur Entlastung beispielsweise vor, Intervalle für vorgeschriebene Schulungen zu verlängern. | NDR Schleswig-Holstein 24.10.2024 08:30 Uhr

Zugausfälle bei der Nordbahn

Auf der Bahnstrecke zwischen Bad Segeberg und Neumünster fallen am Donnerstag (24.10.) mehrere Züge aus. Grund dafür ist laut Nordbahn ein kurzfristiger Personalausfall. Die Züge fahren deshalb nicht stündlich, sondern nur alle zwei Stunden. Ein Ersatzverkehr wurde eingerichtet. Bis Mitte Dezember bleibt wegen Bauarbeiten außerdem der Abschnitt zwischen Bad Segeberg und Bad Oldesloe (Kreis Stormarn) gesperrt. Auch dort gibt es einen Ersatzverkehr. | NDR Schleswig-Holstein 24.10.2024 08:30 Uhr

Warnstreik bei Schön Klinik in Bad Bramstedt

Die Gewerkschaft ver.di hat die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Schön Klinik in Bad Bramstedt (Kreis Segeberg) für heute zu einem Warnstreik aufgerufen. Grund ist laut Gewerkschaft, dass die Klinik nicht über einen Tarifvertrag verhandeln will. Bisher gibt es für die 260 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Schön Klinik in Bad Bramstedt keinen Tarifvertrag. Die Klinikleitung will weiterhin bei innerbetrieblichen Regelungen bleiben. Bis 22.30 Uhr sind die Mitarbeitenden deshalb zum Warnstreik aufgerufen, was laut Gewerkschaft zur Folge hat, dass einige Therapien ausfallen. Während des Warnstreiks, so ver.di, läuft der Betrieb mit einer Notbesetzung. | NDR Schleswig-Holstein 24.10.2024 05:30 Uhr

