Zwei Südholsteiner bekommen Ehrennadel des Landes

Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) überreicht heute auch zwei Menschen aus Südholstein die Ehrennadel des Landes für ihr ehrenamtliches Engagement. Geehrt wird zum einen Heinz Baumgarten aus Struvenhütten im Kreis Segeberg. Er setzt sich seit fast 30 Jahren für das Naturschutzgebiet Barker Heide ein, unter anderem als ehrenamtlicher Schutzgebietsbetreuer. Zum anderen erhält Petra Poethke aus Brande-Hörnerkirchen im Kreis Pinneberg die Auszeichnung. Sie engagiert sich seit über 20 Jahren bei den Landfrauen. Zudem setzt sie sich seit vielen Jahren beim Landesfrauenrat für die Gleichstellung von Frauen und Männern ein. Insgesamt sind fünf Frauen und Männer aus dem ganzen Land nach Kiel eingeladen. | NDR Schleswig-Holstein 24.09.2024 08:30 Uhr

Mehrere Verletzte: Auto kracht in Unfallstelle

In Kaltenkirchen (Kreis Segeberg) ist am Montagabend ein Auto in eine Unfallstelle in der Hamburger Straße gefahren, dabei wurden fünf Menschen zum Teil schwer verletzt. Zunächst habe es sich um einen Routineeinsatz mit einer leicht verletzten Frau gehandelt, sagte ein Sprecher der Leitstelle West. Dann sei jedoch ein weiteres Auto auf die Unfallstelle aufgefahren. Drei Notfallsanitäter und die bis dahin leicht verletzte Frau im Inneren des Rettungswagens wurden dadurch verletzt. Auch ein Polizist wurde von dem Auto touchiert und verletzt. Der Fahrer des zweiten Unfallwagens blieb unverletzt. Die Hamburger Straße war etwa drei Stunden lang gesperrt. | NDR Schleswig-Holstein 24.09.2024 08:30 Uhr

Verstoß gegen Tierschutzgesetz: Urteil erwartet

Am Amtsgericht Elmshorn wird im Prozess gegen einen Viehhändler aus Niedersachsen heute das Urteil erwartet. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Angeklagten vor, Rinder auf einer zu kleinen Fläche transportiert zu haben. Die Tiere seien dadurch in einem sehr schlechten Zustand gewesen. Das fiel Polizeibeamten im Mai 2022 bei einer Kontrolle in Tornesch im Kreis Pinneberg auf. Seit Anfang September muss sich der Mann dafür vor Gericht verantworten. | NDR Schleswig-Holstein 24.09.2024 08:30 Uhr

