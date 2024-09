Stand: 05.09.2024 08:44 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Unwettereinsätze für Feuerwehren in Südholstein

Blitz und Donner haben gestern Abend in Südholstein vereinzelt zu Einsätzen von Feuerwehr und Rettungskräften geführt. In Norderstedt (Kreis Segeberg) rückten die Einsatzkräfte nach Angaben der Leitstelle nach einem Blitzeinschlag in ein Wohnhaus aus. Dort gab es zwar kein Feuer aber alle Sicherungen waren rausgeflogen. Zwei Bewohner erlitten einen Schock. Insgesamt 50 Mal mussten die Rettungskräfte in den Kreisen Pinneberg und Segeberg ausrücken. Der Kreis Stormarn blieb laut Leitstelle komplett vom Unwetter verschont. | NDR Schleswig-Holstein 05.09.2024 08:30 Uhr

Norderstedt will Fußball-Legende Uwe Seeler ein Gebäude widmen

Die neue Sporthalle der offenen Ganztagsschule Lütjenmoor soll, wenn sie fertig ist "Uwe-Seeler-Halle" heißen. Der Sportausschuss der Stadt hat einem entsprechenden Antrag der CDU mit breiter Mehrheit zugestimmt, teilte die Ausschussvorsitzende mit. Die HSV-Legende Uwe Seeler hat bis zu seinem Tod vor zwei Jahren im Norderstedter Stadtteil Harksheide (Kreis Segeberg) gewohnt. Dem Fußballer ist in Hamburg unter anderem schon eine Straße gewidmet, außerdem steht eine große Bronzeskulptur seines rechten Fußes vor dem Volksparkstadion. | NDR Schleswig-Holstein 05.09.2024 08:30 Uhr

Erneut Wasserrohbruch in Barmstedt

In Barmstedt (Kreis Pinneberg) hat es vor zwei Tagen wieder einen Wasserrohrbruch gegeben. Es ist schon der Vierte seit Juli. Nach Angaben der Stadtwerke lagen alle vier Rohrbrüche in Gebieten, in denen die Wasserleitungen gerade saniert werden. Deshalb habe es nur kurzzeitige Störungen gegeben.

Die Stadtwerke führen als Gründe für die Wasserrohrbrüche Bodenbewegungen durch die aktuellen Arbeiten, die hohen Temperaturen, sowie Vibrationen durch umgeleiteten Verkehr auf. Dadurch laste viel Druck auf den Rohren, wodurch es zu Lecks kommen könne, heißt es von den Stadtwerken. Wenn die Sanierungsarbeiten abgeschlossen sind, soll genau das nicht mehr passieren. | NDR Schleswig-Holstein 05.09.2024 08:30 Uhr

