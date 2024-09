Stand: 04.09.2024 08:49 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Weiter Probleme nach Lkw-Unfall auf A21 bei Leezen

Autofahrerinnen und Autofahrer, die in Richtung Kiel unterwegs sind, müssen nach einem Lkw-Brand weiter mit Störungen rechnen. Laut Polizei bleibt die A21 in Richtung Norden noch einige Stunden dicht. Das ausgebrannte Lkw-Wrack wurde inzwischen geborgen. Am Mittwoch sollen Schäden an der Fahrbahn genauer untersucht werden. Möglich ist, dass ein Teil der Fahrbahn abgefräst werden muss. Am Nachmittag soll die A21 Richtung Norden zumindest auf einer Spur freigegeben werden. Dienstagmittag hatte ein Holzlaster Feuer gefangen. Die Strecke zwischen Bad Oldesloe Nord (Kreis Stormarn) und Leezen (Kreis Segeberg) ist seitdem in Richtung Norden gesperrt. | NDR Schleswig-Holstein 04.09.2024 08:30 Uhr

Prozess in Reinbek wegen Falschgeld und Corona-Impfbescheinigungen

Ein 32-jähriger Mann aus dem Kreis Stormarn soll Falschgeld gedruckt, Drogen besessen und Corona-Impfbescheinigungen gefälscht haben. Dafür steht er ab heute vor dem Amtsgericht Reinbek. Mit den falschen Nachweisen soll er laut Staatsanwaltschaft mehr als 116.000 Euro verdient haben. Die Bescheinigungen soll er für jeweils 100 Euro über einen Messengerdienst verkauft haben. | NDR Schleswig-Holstein 04.09.2024 08:30 Uhr

Einschulung für mehrere Tausend Erstklässler in Südholstein

Heute geht für tausende Erstklässlerinnen und Erstklässler in Südholstein die Schule los. Das ist nicht nur aufregend für die Kinder selbst, sondern auch für die Lehrerinnen und Lehrer, die eine neue Klasse bekommen. An der Grundschule am Schloss Ahrensburg (Kreis Stormarn) werden heute 150 Erstklässler eingeschult. Dort will eine der Lehrerinnen zum Beispiel das selbst genähte Kleid anziehen, das sie bei ihrer ersten Einschulungsklasse 1998 getragen hat. Das ziehe sie zu diesem Anlass immer an. Auch für sie seien das Gewusel oder die großen Augen stets aufregend, wenn die neuen Kinder in die Schule kommen. | NDR Schleswig-Holstein 04.09.2024 08:30 Uhr

