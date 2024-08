Stand: 19.08.2024 08:59 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Bauarbeiten auf der A23 angekündigt

Ab Mitte der Woche soll die A23 zwischen Halstenbek-Rellingen und Halstenbek-Krupunder (Kreis Pinneberg) in Richtung Hamburg nur noch auf einer Spur frei sein. Das kündigt die zuständige Autobahn GmbH an. Die Fahrbahndecke soll erneuert werden. Die Bauarbeiten sollen dann rund eine Woche dauern. Besonders im Berufsverkehr und zu den Stoßzeiten am Morgen ist mit Staus zu rechnen. Und auch in der Gegenrichtung wird weiter gebaut. Zwischen Pinneberg-Mitte und Tornesch. Auch dort gab es gerade im Urlaubs- und Berufsverkehr viel Stau und lange Verzögerungen. | NDR Schleswig-Holstein 19.08.2024 08:30 Uhr

Landesstraße zwischen Grande und Trittau bis Ende Oktober gesperrt

In Grande im Kreis Stormarn ist die Landesstraße in Richtung Trittau bis Ende Oktober teilweise gesperrt. Eine Umleitung ist eingerichtet. Der Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr baut eine neue Straßenmeisterei. Bisher saßen die Bundes- und Landes-Straßenmeistereien in einem Haus, was aber nach einer Reform der Autobahnverwaltung 2017 nicht mehr zulässig war. Jetzt wird ein eigenes Gebäude für 23 Millionen Euro gebaut. | NDR Schleswig-Holstein 19.08.2024 08:30 Uhr

Stormanerin gewinnt bei Deutschen Floristik-Meisterschaften

Lena Hartmann aus Bargfeld-Stegen (Kreis Stormarn) hat bei den Deutschen Floristik-Meisterschaften zwei von drei Sonderpreisen gewonnen. Der Floristenverband hat sie zum einen für den besten Bar- und Tischschmuck und für das beste gebundene Werkstück ausgezeichnet. Damit belegt Lena Hartmann auch den 2. Platz in der Gesamtwertung und ist Vize-Deutsche-Meisterin in der Floristik. In der Kategorie "Bestes gebundenes Werk" hat sie mit 100 Punkten die höchste Wertung jemals bekommen. | NDR Schleswig-Holstein 19.08.2024 08:30 Uhr

