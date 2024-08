Stand: 08.08.2024 09:07 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Unwetter sorgt für mehrere hundert Einsätze im Kreis Stormarn

Starkregen, Hagel und Gewitter haben gestern vor allem im Kreis Stormarn für mehr als 500 Einsätze der Feuerwehr gesorgt. Besonders betroffen war nach Angaben von Kreisbrandmeister Olaf Klaus die Region rund um Oststeinbek. Allein hier hat es demnach mehr als 300 Einsätze gegeben. Wie hoch die Schäden sind, die das Unwetter verursacht hat, ist noch unklar. | NDR Schleswig-Holstein 08.08.2024 08:30 Uhr

Hilfskonvoi startet Richtung Ukraine

Drei Einsatzfahrzeuge des Katastrophenschutzes machen sich heute aus Nehms (Kreis Segeberg) auf den Weg nach Tschernihiw. Das ist die Partnerregion des Kreises Segeberg in der Ukraine. Die Fahrzeuge sollen dort nach Angaben des Organisators des Hilfskonvois übergeben werden. Außerdem gehen auch medizinische Hilfsmittel in die Ukraine, darunter Medikamente im Wert von 80.000 Euro. Im Herbst soll ein zweiter Konvoi mit drei Fahrzeugen in die Ukraine starten. | NDR Schleswig-Holstein 08.08.2024 08:30 Uhr

Inklusive Nestschaukel für Spielplatz in Kaltenkirchen

Im Freizeitpark Kaltenkirchen (Kreis Segeberg) soll es bald eine inklusive Schaukel geben. Darauf können nach Angaben von Sylvia Fabisch von der Lebenshilfe Kinder mit und ohne Behinderung schaukeln. Das ist nämlich auf vielen Spielplätzen sonst nicht möglich. "Kinder aus dem Rollstuhl können da beispielsweise reingesetzt oder reingelegt werden", erklärt Fabisch die Schaukel. Finanziert hat das Spielgerät das Truck Team Schleswig-Holstein. Das ist ein Verein von Lkw-Fahrern, die Geld für hilfsbedürftige Kinder sammeln. | NDR Schleswig-Holstein 08.08.2024 08:30 Uhr

