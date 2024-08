Unwetter in SH: 585 Feuerwehreinsätze Stand: 08.08.2024 11:40 Uhr Vor allem im Süden Schleswig-Holsteins hat Starkregen am Abend Schäden angerichtet. Dort liefen Keller und Straßen mit Wasser voll. Auch in Lübeck und Eutin war die Feuerwehr im Einsatz.

Nach Gewitter mit Starkregen am Mittwochabend ist die Feuerwehr im Süden Schleswig-Holsteins zu Hunderten Einsätzen ausgerückt. Bis zum Mittag am Donnerstag meldete die Leitstelle Süd fast 600 Einsätze. Betroffen war besonders der Bereich rund um Oststeinbek und Glinde im Süden des Kreises Stormarn. Dort liefen Keller und Straßen mit Wasser voll. In Oststeinbek musste ein ganzer Ortsteil abgesperrt werden. Die Straßen in Havighorst an der Grenze zu Hamburg waren laut Polizei überschwemmt. Mehr als 300 Einsätze habe es im Bereich Oststeinbek, Havighorst gegeben, sagte Olaf Klaus, der Kreiswehrführer Stormarns.

Havighorst: Tiefgarage läuft voll

Dort stand zum Beispiel eine Tiefgarage bis oben hin unter Wasser. "Es geht hier um das Hab und Gut der Anwohner. Es standen neun Pkw in der Garage, auch eine Vespa - die wurde noch rausgeholt, bevor es alles volllief", sagte Klaus. "Es gibt eine Verbindung zwischen Tiefgagare und Keller des Wohnhauses, auch die Keller sind teilweise vollgelaufen." Mithilfe einer Hochleistungspumpe konnte nach und nach Wasser abgepumpt werden. Wegen diesem und anderer Einsätze mussten einige Menschen ein bisschen warten, bis Hilfe kam - und wurden zum Teil ungeduldig, wie Klaus NDR Schleswig-Holstein schildert. "Wir können natürlich nicht überall sein, müssen Prioritäten setzen und alles abarbeiten", betonte er.

Wasser schwemmt Heizöltanks auf

In Lübeck liefen ebenfalls zahlreiche Keller voll. Auch in den Kreisen Herzogtum Lauenburg und Ostholstein meldeten Polizei und Feuerwehr viele Einsätze. In Eutin fiel nach einem Kurzschluss der Strom in einem Wohnkomplex aus. Das Wasser schwemmte außerdem einige Heizöltanks auf. Auch der Keller eines Pflegeheims musste leergepumpt werden. Die Eutiner Festspiele mussten ihre Vorstellung am Mittwoch wegen des Unwetters um eine Stunde verschieben. "Die Regenrückhaltebecken sind hier vollgelaufen", schilderte Eutins Gemeindewehrführer Marco Wriedt. "Insbesondere bei famila in Eutin-Neudorf ist das Regenrückhaltebecken so voll, dass die Anwohner auch vollgelaufene Keller hatten. Im Stadtgebiet hatten wir auch zahlreiche Einsätze: Die Riemannstraße ist abgesoffen, das Klärwerk ist hart am Limit."

Polizei findet Nummernschilder

Nachdem das Wasser in den Straßen von Oststeinbek, Glinde und Barsbüttel wieder zurückgegangen war, fand die Polizei übrigens mehrere Nummernschilder. "Diese sind vermutlich beim Durchfahren des Hochwassers abgefallen", so die Beamten. Wer aus diesem Bereich sein Kennzeichen vermisst, kann sich bei der Polizei in Glinde unter der Telefonnummer 040 - 710 90 30 melden.

Sicherheitsbedenken: Helikopter landet in Oldenburg

Wegen Sicherheitsbedenken landete nach Informationen der Deutschen Presse Agentur eine Privatperson ihren Hubschrauber neben einem McDonald's in Oldenburg in Holstein. Bis Donnerstagfrüh stand der Helikopter demnach dort auf einem Feld.

Wie hoch die Unwetterschäden sind, ist noch unklar. Verletzt wurde niemand.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 08.08.2024 | 07:00 Uhr