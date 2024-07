Stand: 17.07.2024 08:48 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Unwetter in Südholstein: Viele Einsätze für Rettungskräfte

Ein schweres Gewitter hat am Dienstagabend besonders Rettungskräfte im Süden Schleswig-Holsteins beschäftigt. Laut Leitstelle gab es in den Kreisen Pinneberg und Segeberg viele Einsätze. Die Feuerwehr musste unter anderem nach Pinneberg, Rellingen (Kreis Pinneberg) und Kaltenkirchen (Kreis Segeberg). Zahlreiche Keller waren vollgelaufen, in Quickborn (Kreis Pinneberg) musste eine Tiefgarage ausgepumpt werden. In Wahlstedt (Kreis Segeberg) schlug, nach Angaben der Leitstelle ein Blitz ein. Eine 20 Meter hohe Birke wurde dabei mehrfach gespalten und musste gefällt werden. Verletzt wurde niemand. | NDR Schleswig-Holstein 17.07.2024 08:30 Uhr

Rettungsdienst: Anfahrt in Südholstein oft länger als empfohlen

In Südholstein braucht der Rettungsdienst oft länger als empfohlen zum Einsatzort. Das ergab eine Recherche des SWR - die Leitstellen bundesweit haben dafür einen Fragebogen ausgefüllt. Ein Eckpunktepapier zur notfallmedizinischen Versorgung empfiehlt, dass der Rettungsdienst in Notfällen innerhalb von acht Minuten vor Ort sein sollte. Im Kreis Pinneberg ist nur die Hälfte der Rettungsfahrzeuge in acht Minuten da, in den Kreisen Segeberg und Stormarn sind mehr als 60 Prozent der Rettungsfahrten innerhalb der empfohlenen Zeit. Dr. Andre Gnirke, Leiter bei der Rettungsdienst Kooperation in Schleswig-Holstein, sieht das Problem bei vielen unnötigen Notrufen. Er appelliert, den Rettungsdienst ausschließlich bei Notfällen zu rufen. | NDR Schleswig-Holstein 17.07.2024 08:30 Uhr

Falsche Polizeibeamte: 24-Jähriger in Pinneberg vor Gericht

Ein 24-Jähriger muss sich heute vor dem Schöffengericht Pinneberg wegen gewerbsmäßigen Betrugs verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, für eine Bande falscher Polizisten als sogenannter Abholer gearbeitet zu haben. Laut Anklage soll der Mann im November und Dezember 2023 unter anderem in Quickborn (Kreis Pinneberg) drei Senioren im Alter zwischen Mitte und Ende 80 betrogen haben. Dabei habe er insgesamt mehr als 35.000 Euro erbeutet. | NDR Schleswig-Holstein 17.07.2024 08:30 Uhr

