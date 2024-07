Stand: 15.07.2024 08:43 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Polizisten mit Feuerwerkskörper beschossen

In Ahrensburg im Kreis Stormarn ist eine in den sozialen Medien als "Rapper-Party" beworbene Veranstaltung eskaliert. In der Nacht auf Sonntag seien Polizeibeamte mit einem Feuerwerkskörper beschossen worden, teilte die Polizei mit. Wegen mehrfacher Ruhestörung hatten sie die Party der rund 80 überwiegend männlichen Jugendlichen aufgelöst, 11 Streifenwagen waren dafür vor Ort. Weil die Silvesterrakete aus der Menge heraus abgeschossen wurde, sei bis jetzt noch nicht klar, wer es war. Verletzt wurde niemand. | NDR Schleswig-Holstein 15.07.2024 08:30 Uhr

Erntebeginn: Landwirte bitten um Rücksicht

An diesem Montag beginnt die Getreideernte in Schleswig-Holstein. Das bedeutet auch: Es ist viel landwirtschaftlicher Verkehr auf den Straßen unterwegs, also Traktoren oder Mähdrescher. Landwirt Dietrich Pritschau vom Hof in Westerrade im Kreis Segeberg bittet alle Verkehrsteilnehmende um Verständnis und Rücksicht: "Die Mähdrescher sind regelmäßig über drei Meter breit, so nehmen sie natürlich einen Großteil der Straße ein." Neben Verständnis mahnt Pritschau auch, Vorsicht walten zu lassen. Wegen des unbeständigen Wetters würden die Landwirte in den Trockenphasen unter großem zeitlichen Druck stehen, die Ernte schnell einzuholen. | NDR Schleswig-Holstein 15.07.2024 08:30 Uhr

Schulschwänzen nimmt vor den Sommerferien zu

Am Ende der Woche starten in Schleswig-Holstein die Sommerferien. Schulleiterinnen wie Annette Grosse von der Poul-Due-Jensen-Schule aus Wahlstedt im Kreis Segeberg stellen immer häufiger fest, dass viele Familien schon vor dem letzten Schultag verreisen - und dafür ihre Kinder unerlaubt vorzeitig aus der Schule nehmen. Oft würden dabei Ausreden wie "Die Verwandten sind erkrankt" oder "Die Fluggesellschaft hat den Flug um drei Tage nach vorne verschoben" kommen, sagt Grosse. Manche Eltern würden ihre Kinder einfach unentschuldigt fehlen lassen, andere stellen Anträge, die aber genehmigt werden müssen. Dafür braucht es aber einen wichtigen, belegbaren Grund, wie eine Beerdigung. | NDR Schleswig-Holstein 15.07.2024 08:30 Uhr

Das Studio Norderstedt liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn.

