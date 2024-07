Einbruch in Bad Bramstedt: Täter verwüsten Haus und machen Beute Stand: 15.07.2024 13:01 Uhr Unbekannte sind in Bad Bramstedt in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Zur Tatzeit war laut Polizei niemand zuhause. Das Obergeschoss wurde verwüstet - Bargeld, Schmuck und Uhren wurden gestohlen.

Die Polizei gibt die Tatzeit zwischen Sonnabendmorgen und Sonntagabend an. Der oder die Täter seien gewaltsam in das Haus in Bad Bramstedt im Kreis Segeberg eingedrungen und hätten dort vor allem das Obergeschoss durchsucht. Wie sie in das Haus gelangten, sagte die Polizei nicht.

Bargeld, Schmuck, Uhren: Alles weg

Die Bewohner bemerkten den Einbruch bei ihrer Rückkehr. Es erwartete sie eine verwüstete Wohnung: Schränke und Schubladen wurden durchwühlt und der Inhalt auf den Boden geworfen. Es fehlten Bargeld, Schmuck und Uhren. Die Polizei spricht von einem mittleren fünfstelligen Betrag. Der genaue Wert müsse aber noch ermittelt werden. Die Ermittlungen führt die Kripo in Pinneberg.

Weiterer Einbruch in Tornesch

Auch in Tornesch (Kreis Pinneberg) ist es am Wochenende zu einem Einbruch gekommen, teilte die Polizeidirektion Bad Segeberg weiter mit. Zwischen Freitagnachmittag und Sonnabendmittag drangen Unbekannte gewaltsam in ein Reihenhaus ein.

Auch dort wurden sämtliche Schränke durchsucht. Ob und was gestohlen wurde, war am Montag noch unklar. Auf Anfrage von NDR Schleswig-Holstein sagte die Polizei, es gebe keine Hinweise darauf, dass beide Fälle zusammenhingen, ausgeschlossen sei es aber nicht.

