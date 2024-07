Stand: 09.07.2024 09:11 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Wie geht es weiter mit dem Klinikum Bad Bramstedt?

Der Hauptausschuss der Stadt Neumünster diskutiert am Dienstagabend über die geplante Übernahme des Klinikums Bad Bramstedt (Kreis Segeberg). Ende des Jahres schien der Kauf der insolventen Klinik zunächst perfekt. Doch dann machten nach Angaben der Stadt Neumünster die Banken einen Teilrückzieher und könnten jetzt einen Risiko-Aufschlag oder mehr Sicherheiten verlangen. Zum Beispiel könnte die Stadt die Bürgschaft übernehmen. Sie wäre dann aber im vollen Haftungsrisiko bei einem Totalausfall. Das Thema wird im nicht öffentlichen Teil der Sitzung besprochen. | NDR Schleswig-Holstein 09.07.2024 08:30 Uhr

Digitalexperten beraten auf Elmshorner Marktplatz

In Elmshorn (Kreis Pinneberg) sind am Dienstag die sogenannten Digital-Engel des Ratgeberteams von "Deutschland sicher im Netz e. V." auf dem Marktplatz unterwegs. Nach Angaben des Seniorenbeirats und der Stadt geben die Fachleute Tipps, wie man sich schützen kann und trotzdem digitale Dienste im Alltag nutzen kann. Das Angebot richtet sich vor allem an ältere Menschen, da gerade diese immer wieder Opfer von Digitalbetrug würden, so eine Sprecherin. | NDR Schleswig-Holstein 09.07.2024 08:30 Uhr

Seltene Vogelart in Naturschutzgebiet Höltigbaum entdeckt

Erstmals haben Naturschützer vom NABU drei Bruten vom sogenannten Wendehals im Naturschutzgebiet Höltigbaum (Kreis Stormarn) entdeckt. Das sei ein bemerkenswerter Erfolg für die lokale Naturschutzarbeit, erklärte ein Sprecher. Der Wendehals aus der Familie der Spechtvögel stehe nämlich auf Platz 3 der Roten Liste bedrohter Vogelarten in Deutschland. Das liege vor allem am Verlust ameisenreicher, nährstoffarmer Wiesen, so der Experte. Der seltene Vogel spürt hüpfend am Boden Ameisen auf, die er dann mit seiner langen, klebrigen Zunge aufnimmt. Um den Wendehals zu schützen, hat der NABU im April 20 Nisthilfen im Höltigbaum installiert. | NDR Schleswig-Holstein 09.07.2024 08:30 Uhr

