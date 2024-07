Stand: 05.07.2024 08:42 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Bars und Kneipen bereiten sich auf EM-Viertelfinale vor

Viele Restaurant-, Kneipen- und Barbetreiber in Südholstein bereiten sich besonders auf das EM-Viertelfinalspiel Deutschland gegen Spanien vor. Denn ein Großereignis wie die Europameisterschaft bedeutet für sie mehr Gäste und mehr Umsatz. Das berichtet unter anderem eine Mitarbeiterin einer Sportbar in Ahrensburg (Kreis Stormarn). Zahlreiche Bars und Kneipen in Südholstein übertragen die Partie live. In Bad Segeberg findet außerdem ein großes Public Viewing für mehrere Tausend Fans in der Möbel-Kraft-Arena statt. | NDR Schleswig-Holstein 05.07.2024 08:30 Uhr

Wedeler Schülerband tritt bei Hafenfest auf

Heute beginnt in Wedel (Kreis Pinneberg) das Hafenfest. NDR Schleswig-Holstein ist Medienpartner. Am Schulauer Hafen sind zwei Bühnen aufgebaut, dort tritt am Sonnabend zum Beispiel die Schülerband "Abgedreht" vom Johann-Rist-Gymnasium auf. Mit ihrem Song "Unsere Zukunft" hat die Gruppe beim bundesweiten Songcontest "Dein Song für eine Welt" gewonnen. Die Band besteht aus 15 Schülerinnnen und Schülern. In ihrem Song geht es um die Themen Umwelt und Zukunft. Das Wedeler Hafenfest geht bis Sonntagnachmittag. | NDR Schleswig-Holstein 05.07.2024 08:30 Uhr

Schüsse aus Fenster - Polizeieinsatz in Elmshorn

Am Donnerstagnachmittag hat ein Anrufer in Elmshorn (Kreis Pinneberg) die Polizei alarmiert, weil er Schüsse aus einer Wohnung hörte. Die Polizisten rückten mit 13 Streifenwagen aus. Unterstützung kam von der Bundespolizei. Die Turnstraße wurde weiträumig abgesperrt und das Haus umstellt. Dafür musste auch die B431 in Teilen gesperrt werden. Spezialkräfte öffneten die Tür der Wohnung, in der geschossen worden sein soll. Ein 34-Jähriger wurde festgenommen. Die Polizei fand zudem eine Schreckschusswaffe. Der Mann muss sich nun wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz verantworten. Motiv und Hintergründe der Tat sind bislang unklar. | NDR Schleswig-Holstein 05.07.2024 08:30 Uhr

