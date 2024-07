Schüsse aus Fenster - Polizeieinsatz in Elmshorn Stand: 04.07.2024 21:55 Uhr Großer Polizeieinsatz am Donnerstagnachmittag in Elmshorn (Kreis Pinneberg). Laut Polizei hatte ein Anrufer Schüsse gehört und die Einsatzkräfte alarmiert.

Gegen 17 Uhr ist am Donnerstag ein Anruf bei der Polizei eingegangen: Schüsse aus einer Wohnung in Elmshorn. Die Polizisten rückten mit 13 Streifenwagen aus. Unterstützung kam von der Bundespolizei. Die Turnstraße wurde weiträumig abgesperrt und das Haus umstellt. Dafür musste auch die B431 in Teilen gesperrt werden.

34-jähriger Mann wurde festgenommen

Die Polizisten konnten die Wohnung, in der die Schüsse gefallen sein sollen, ausfindig machen. Spezialkräfte öffneten die Tür. Der Anwohner, ein 34-Jähriger wurde widerstandslos festgenommen. Bei der Durchsuchung fand die Polizei eine Schreckschusswaffe. Der Mann muss sich nun wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz verantworten. Motiv und Hintergründe der Tag sind bislang unklar.

