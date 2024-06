Stand: 18.06.2024 11:00 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Norderstedt: Drei Kinder aus Wohneinrichtung vermisst

Seit Sonntagabend werden in Norderstedt (Kreis Segeberg) drei Kinder im Alter von neun, elf und zwölf Jahren vermisst. Die Kinder sind in einer Kinder- und Jugendwohneinrichtung im Henstedter Weg untergebracht und haben diese gegen 22.30 Uhr verlassen. Die beiden älteren Kinder sind 1,52 Meter groß und schlank. Der Elfjährige trug zum Zeitpunkt des Verlassens der Einrichtung vermutlich einen schwarzen Pullover und eine dunkle Hose. Die Zwölfjährige war mit einer roten Sweatjacke und vermutlich einer dunklen Hose bekleidet. Der neunjährige Junge ist ungefähr 1,35 Meter groß und war vermutlich dunkel gekleidet. Der Polizei geht nicht von einem Verbrechen aus, bitte jedoch um Hinweise zum Aufenthaltsort der Kinder über den Notruf 110 oder bei jeder Polizeidienststelle. | NDR Schleswig-Holstein 18.06.2024 12:00 Uhr

Ölspur auf A1 sorgt für zehn Kilometer Stau bei Stapelfeld

Auf der A1 im Kreis Stormarn gibt es seit dem frühen Dienstagmorgen einen kilometerlangen Stau. Grund dafür ist laut Autobahnpolizei eine Ölspur auf dem rechten und mittleren Fahr- sowie auf dem Standstreifen. Die 1,5 km lange Ölspur wird von der Autobahnmeisterei gereinigt. Für die Autofahrerinnen und Autofahrer ist nur der linke Fahrstreifen frei. Zwischenzeitlich hatte sich deshalb ein Stau über mehr als zehn Kilometern Länge gebildet. Die Reinigungsarbeiten dauern an. | NDR Schleswig-Holstein 18.06.2024 11:00 Uhr

Streikaufruf an Paracelsus-Klinik in Henstedt-Ulzburg

Die Ärztegewerkschaft Marburger Bund hat die etwa 60 Ärztinnen und Ärzte der Paracelus-Klinik in Henstedt-Ulzburg (Kreis Segeberg) ab Dienstag zu unbefristeten Streiks aufgerufen. Hintergrund ist nach Angaben der Gewerkschaft, dass die Tarifverhandlungen festgefahren sind. Die Gewerkschaft wirft dem Konzern vor, über sein eigenes Angebot nicht mehr verhandeln zu wollen. Laut Marburger Bund sind die Rahmenbedingungen in Henstedt-Ulzburg schon seit Jahren schlechter als in Kliniken in Hamburg. Ärztinnen und Ärzte verdienen bis zu 10 Prozent weniger als ihre Kolleginnen und Kollegen. Der Klinik-Konzern war für eine Stellungnahme noch nicht erreichbar. | NDR Schleswig-Holstein 18.06.2024 08:30 Uhr

Aus für Radschnellweg-Projekt in Henstedt-Ulzburg

Der Planungsausschuss der Gemeinde Henstedt-Ulzburg hat am Abend entschieden aus dem Projekt Radschnellweg für den Kreis Segeberg auszusteigen. Wie der Vorsitzende des Ausschusses mitteilt, lehnten die Mitglieder die Absichtserklärung des Kreises ab. Die Begründung: Bei einem überregionalem Projekt wie diesem sei das Land in der Verantwortung für Planung und Finanzierung und nicht wie zuletzt vorgesehen die Städte und Gemeinden entlang der Strecke. Das Land hatte sich nach Angaben des Kreises Segeberg wegen der schwierigen Haushaltslage aus dem Projekt zurückgezogen. | NDR Schleswig-Holstein 18.06.2024 08:30 Uhr

Polarforscher Arved Fuchs startet neue Expedition zu Bäreninsel

Der Polarforscher Arved Fuchs aus Bad Bramstedt (Kreis Segeberg) startet am Dienstag mit seinem Team auf die nächste "Ocean Change Expedition". Das Segelschiff "Dagmar Aaen" legt in Kiel ab und steuert in den kommenden Wochen die Bäreninsel bei Spitzbergen in Norwegen an. Mit an Bord sind Forscherinnen und Forscher des GEOMAR Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung Kiel. Sie sammeln unter anderem Daten über Temperatur und Salzgehalt der Nordsee. Die Messdaten sollen vom Schiff aus direkt nach Kiel geschickt werden. Die Expedition ist bis September geplant. | NDR Schleswig-Holstein 18.06.2024 08:30 Uhr

