Nach Reichsbürger-Razzia: Bunker in Todesfelde wird weiter durchsucht

Nach einer Razzia im Reichsbürger-Umfeld sind weiterhin Lkw der Polizei bei Todesfelde (Kreis Segeberg) unterwegs. Auf Nachfrage von NDR Schleswig-Holstein bestätigte die Generalbundesanwaltschaft, dass die Durchsuchungen des alten Bunkers weitergehen. Da nicht genau bekannt sei, wie groß der Bunker eigentlich ist, könne das noch einige Tage dauern. Ob und was die Beamten bisher gefunden haben, bleibt vorerst unklar, die Polizei verweist auf laufende Ermittlungen. Seit Dienstag ist die Polizei am Bunker in Todesfelde im Einsatz. Die Bundesanwaltschaft untersucht mögliche Zusammenhänge mit der sogenannten Reichsbürgergruppe "Reuß". | NDR Schleswig-Holstein 06.06.2024 08:30 Uhr

Erneut Feuer auf Hof in Klein Rönnau

Auf einem Hof für sozial benachteiligte in Klein Rönnau (Kreis Segeberg) hat es erneut gebrannt. Wie die Polizei bestätigt, stand vor einigen Tagen erneut eine Kommode in einer der bereits abgebrannten Wohnungen in Flammen. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Brandstiftung aufgenommen, da ausgeschlossen ist, dass sich die Kommode selbst entzündet haben kann. Vor gut eineinhalb Wochen war das Haupt-Wohngebäude auf dem Hof ausgebrannt. Am Freitag soll es ein Benefizkonzert zu Gunsten der dort lebenden Menschen und Familien geben. | NDR Schleswig-Holstein 06.06.2024 08:30 Uhr

Metallpflaster soll 200 Jahre alten Baum retten

In Reinfeld im Kreis Storman bekommt eine 200 Jahre alte Eiche heute von Spezialisten eine Art Metallpflaster verpasst. Damit soll der alte Baum in der Nähe des Herrenteichs gerettet werden. Aktuell hat der Stamm der Eiche einen riesigen Riss. Auch wenn das Metallgestänge nun teurer sei, eine Fällung sei nicht geplant, so die Stadt. | NDR Schleswig-Holstein 06.06.2024 08:30 Uhr

Stellwerkstörung zwischen Hamburg und Bad Oldesloe

Auf der Bahnstrecke zwischen Hamburg und Bad Oldesloe (Kreis Stormarn) gibt es aktuell eine Störung im Stellwerk. Einige Züge der Linie RB81 nach Ahrensburg oder Bargteheide werden umgeleitet oder fallen aus. Die Bahn empfiehlt allen Pendlerinnen und Pendlern, die Abfahrt vorher noch einmal in der App zu überprüfen. | NDR Schleswig-Holstein 06.06.2024 08:30 Uhr

