Prozess wegen Totschlags beginnt in Itzehoe

Ein 21 Jahre alter Mann muss sich ab sofort vor der Jugendkammer des Landgerichts Itzehoe (Kreis Steinburg) wegen vermeintlichen Totschlags verantworten: Er soll im August 2021 in Elmshorn (Kreis Pinneberg) einen 36-Jährigen im Streit mit einem Messer getötet haben. Der damals 19-Jährige wurde zunächst nicht angeklagt, weil die Ermittler von Notwehr ausgegangen waren. Dagegen gingen Angehörige des Toten erfolgreich juristisch vor. | NDR Schleswig-Holstein 23.05.2024 10:00 Uhr

Unwetter über Südholstein sorgt für Einsätze

Das Sturmtief "Lisa" hat am Mittwochnachmittag in Südholstein für etwa 30 Einsätze gesorgt. Vor allem im Kreis Stormarn hatte die Feuerwehr nach Angaben der Leitstelle viel zu tun. Den größten Einsatz gab es in Hamberge, wo ein Blitz in den Schornstein eines Einfamilienhauses eingeschlug und den Dachstuhl in Brand setzte. Rund 100 Einsatzkräfte waren vor Ort, verletzt wurde niemand. Außerdem musste auf der A1 zwischen Ahrensburg und Stapelfeld wegen des Starkregens die Autobahn Richtung Süden kurzzeitig gesperrt werden. In Hipstedt drohte am Abend ein Regen-Rückhaltebecken überzulaufen. | NDR Schleswig-Holstein 23.05.2024 08:30 Uhr

75 Jahre Grundgesetz: Veranstaltungen in Südholstein

Zum 75. Geburtstag des deutschen Grundgesetzes gibt es auch in Südholstein mehrere Veranstaltungen. In Pinneberg (Kreis Pinneberg) zum Beispiel baut die Partnerschaft für Demokratie einen Aktionsstand in der Innenstadt auf. Die Bürgerstiftung Henstedt-Ulzburg (Kreis Segeberg) empfängt Schülerinnen und Schüler der weiterführenden Schulen zu einem Quiz. Ihnen das Thema Grundgesetz näher zu bringen, sei wichtig, so Vorstand Horst Schumacher: "Es hat uns Freiheit beschert, es hat die Würde des Menschen in den Vordergrund gestellt in Artikel 1. Und das ist gerade in der heutigen Zeit so wichtig, das den Jugendlichen nahezubringen." | NDR Schleswig-Holstein 23.05.2024 08:30 Uhr

Europawahl am 9. Juni: Wahl-O-Mat in Bargteheide zu Gast

Am Schulzentrum Bargteheide im Kreis Stormarn steht heute der analoge Wahl-O-Mat. Schülerinnen und Schüler können sich dort zur anstehenden Europawahl am 9. Juni informieren - denn dabei dürfen in Deutschland erstmals auch schon Personen ab 16 Jahren wählen. Betreut wird das Projekt von einem Team des Landesbeauftragten für politische Bildung. Bis zum 7. Juni tourt der Wahl-O-Mat noch durch Schleswig-Holstein. | NDR Schleswig-Holstein 23.05.2024 08:30 Uhr

